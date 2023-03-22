Аварія за участі семи автомобілів сталась на вулиці Савицького у Летичеві

У містечку Летичів на Хмельниччині водій фури пошкодив сім автомобілів під час буксирування вантажівки. З поки невідомих причин машина відчепилась від фури і в'їхала у припарковані автомобілі. На водія склали протокол, який передбачає 850 грн штрафу.

Аварія сталась близько 17:30 у вівторок, 21 березня, на вулиці Юрія Савицького у Летичеві, повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини. 32-річний мешканець Вінницької області, керуючи вантажним автомобілем MAN, взяв на буксир вантажівку Iveko. Але під час руху вантажівка відчепилась та зіткнулась із припаркованим автомобілем Renault.

«Далі відбулося почергове зіткнення із автомобілями Peugeot, Dacia, «ЗАЗ», Skoda, Nissan та Fiat. Внаслідок аварії ніхто не травмувався, автомобілі зазнали механічних пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

На водія вантажівки MAN поліцейські склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП). Санкція статті передбачає 850 грн штрафу.