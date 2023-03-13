За смертельну ДТП 73-річному водію загрожує до восьми років ув'язнення

73-річний водій Renault Kangoo збив двох пенсіонерок, які переходили дорогу по зебрі. Внаслідок ДТП 79-річна жінка загинула на місці, 69-річну постраждалу доставили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження, за смертельну аварію водію загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, ДТП сталася у неділю, 12 березня, на вулиці Кам’янецькій у Хмельницькому, поблизу зупинки транспорту. За даними поліції, 73-річний водій Renault Kangoo наїхав на двох пенсіонерок віком 79 та 69 років, які переходили дорогу по зебрі. «Внаслідок ДТП старша жінка від отриманих травм загинула на місці події. Іншу з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до міської лікарні», – зазначили у поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). За смертельну ДТП водію загрожує до восьми років позбавлення волі.