Усіх трьох водіїв та ще двох потерпілих пасажирів доставили до лікарні

29-річний водій Mitsubishi Pajero спричинив потрійну аварію з п’ятьма потерпілими в Івано-Франківську. За даними поліції, позашляховик під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з двома автомобілями. Від удару постраждали усі троє водіїв, а також два пасажири. Правоохоронці встановили, що водій Mitsubishi Pajero на момент ДТП за кермом перебував п’яним.

Як у понеділок, 13 березня, повідомила прес-служба поліції, аварі сталася на вулиці Залізничній у Франківську. За кермом Mitsubishi Pajero перебував 29-річний місцевий мешканець.

«Виконуючи маневр обгону, водій виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілями Acura, яким керував 48-річний мешканець Франківська та рухався в попутному напрямку, а також з Nissan, який їхав назустріч. За кермом останнього авто перебував 51-річний місцевий мешканець», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП постраждали усі троє водіїв, а також 36-річний пасажир Nissan та 17-річна пасажирка Acura. За результатами перевірки, водій Mitsubishi Pajero за кермом перебував в стані алкогольного сп'яніння, інші водії – тверезі.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості). За скоєне винуватцю аварії загрожує до трьох років позбавлення волі із забороною сідати за кермо на п’ять років.