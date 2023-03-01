23-річний водій Audi за кермом перебував тверезим

23-річний водій Audi переїхав лежачого чоловіка у Богородчанах, за 30 км від Івано-Франківська. Відомо, що загиблий – 53-річний місцевий мешканець, він лежав на проїжджій частині дороги, а поряд з ним був велосипед. Внаслідок наїзду потерпілий помер на місці, ще до приїзду медиків. За даними поліції, водій Audi момент ДТП перебував тверезим. Наразі правоохоронці призначили кілька експертиз для встановлення усіх обставин смертельної аварії.

Як повідомила прес-службі поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася ввечері у вівторок, 28 лютого. Виклик про аварію у Богородчанах поліцейські отримали близько 21:00. За попередніми даними, 23-річний місцевий мешканець за кермом Audi скоїв наїзд на чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги, поряд з ним знаходився велосипед.

«Потерпілий, місцевий мешканець, загинув на місці події до приїзду медиків, у водія відібрано кров для перевірки стану сп'яніння. Він тверезий», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлені волі. Автомобіль та велосипед вилучили, поліція призначить низку експертиз для встановлення усіх обставин смертельної ДТП.