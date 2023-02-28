На порушницю поліцейські склали три адмінпротоколи

В Івано-Франківську 26-річна водійка Mercedes-Benz в’їхала у дерево. За інформацією патрульної поліції, жінка за кермом перебувала у стані алкогольного сп’яніння, крім того, у неї немає водійського посвідчення. На порушницю поліцейські склали три адмінпротоколи, які надалі розглядатиме суд.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася ввечері у понеділок, 27 лютого, на вулиці Івана Мазепи у Франківську. Водійка Mercedes-Benz не впоралася з керуванням та в’їхала в дерево. Виявилося, що водійка була нетверезою і взагалі не мала водійського посвідчення.

«Під час спілкування з 26-річною водійкою, патрульні помітили в останньої ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка відмовилась від проходження освідування на стан сп’яніння. Також, патрульні встановили, що остання не має посвідчення водія відповідної категорії», – йдеться у повідомленні.

На водійку Mercedes-Benz поліція склала три адмінпротоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП), за ч. 1 ст. 130 (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) та за ст. 126 (керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП. Суму штрафу для 26-річної водійки визначатиме суд.