Водій суттєво пошкодив також власне авто, але сам травм не отримав

У Тернополі п'яний водій пошкодив шість припаркованих автомобілів. Про нетверезого чоловіка за кермом Citroen патрульних повідомили очевидці. Затриманий водій пройшов алкотест, який показав семикратне перевищення допустимої норми алкоголю. За п'яне водіння чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу.

Інцидент стався ввечері у понеділок, 27 лютого, на вулиці Петра Батьківського у Тернополі. До правоохоронців зателефонували мешканці одного з будинків на цій вулиці та повідомили, що нетверезий водій пошкодив шість припаркованих автомобілів.

Момент, коли водій в'їхав у припарковані авто, зафіксувала камера спостереження. Патрульні опублікували цей відеозапис.

«Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, де виявили водія автомобіля Citroen, який ледь тримався на ногах, та розтрощені автівки. Водій не постраждав, але мав явні ознаки алкогольного сп'яніння», – повідомляє прес-служба патрульної поліції Тернопільщини.

Поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння на місці, на що чоловік погодився. Прилад зафіксував 1,38 проміле алкоголю в крові водія, що в майже сім разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), який передбачає 17 тис. грн штрафу. Також у чоловіка вилучили посвідчення водія.