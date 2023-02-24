Патрульні переслідували чоловіка з Чорткова до села Ягільниця

Біля Чорткова патрульні затримали п'яного водія, який їздив під час комендантської години. Побачивши службове авто поліції, чоловік почав втікати. Патрульні наздогнали його у селі Ягільниця, що за 5 км від Чорткова. Проходити алкотест чоловік відмовився. На нього склали протокол за п'яне водіння, який передбачає 17 тис. грн штрафу.

Патрульні зупинили порушника вночі у четвер, 23 лютого. У Чорткові на трасі М-19 «Доманове-Тереблече» інспектори помітили автомобіль Toyota. Оскільки під час комендантської години цивільним громадянам заборонено перебувати на вулиці, патрульні вирішили зупинити авто. Але водій продовжив їхати, порушуючи правила дорожнього руху.

Інспектори розпочали переслідування та зупинили автомобіль правопорушника вже в селі Ягільниця, що за 5 км від Чорткова. Патрульні опублікували фрагмент запису із відеореєстратора, на якому видно, як вони переслідують порушника.

«Під час спілкування з чоловіком, інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонували керманичу пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі, на що він категорично відмовився», – йдеться у повідомленні.

Інспектори склали на 45-річного водія протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), за ст. 122-2 КУпАП (невиконання вимог про зупинку) та винесли на чоловіка постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування автомобілем без документів). Найсуворіше покарання передбачає протокол про п'яне водіння, згідно з яким чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу.