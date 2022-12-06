На підприємстві у Тернополі внаслідок наїзду трактора загинув 60-річний водій. Відомо, що техніка стояла на оглядовій естакаді, коли раптово трактор почав з'їжджати на чоловіка, який стояв поруч. Від важких травм він загинув.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, інцидент стався близько 12:30 у понеділок, 5 грудня. До поліції надійшло повідомлення, що на одному з підприємств Тернополя стався нещасний випадок.

«Сільгосптехніка стояла на оглядовій естакаді, але в якийсь момент трактор почав з'їжджати і наїхав на водія, який знаходився поруч. Врятувати 60-річного жителя Тернопільського району не вдалося. Його травми виявилися несумісними із життям», – йдеться у повідомленні.

Щодо інциденту правоохоронці розпочали кримінальне провадження.