Мешканка Тернопільщини відсудила в «Укрзалізниці» 200 тис. грн за загибель чоловіка внаслідок наїзду вантажного потяга. Нещасний випадок стався в квітні 2016 року, тоді потяг переїхав нетверезого чоловіка, який лежав на коліях. Від важких травм потерпілий згодом помер у лікарні. Попри те, що криміналу чи будь-яких порушень в діях машиніста не знайшли, суд постановив заплатити дружині та синові загиблого моральну компенсацію. Залізниця намагалась оскаржити це рішення в апеляційному суді, але безрезультатно.

Як йдеться у постанові Тернопільського апеляційного суду, інцидент стався ввечері у квітні 2016 року. На вулиці Гайовій у Тернополі вантажний потяг «Чортків-Тернопіль» переїхав нетверезого чоловіка, який лежав на коліях. Постраждалого ще встигли доправити до лікарні, але зранку наступного дня він помер.

Відомо, що на момент інциденту він перебував у стані алкогольного сп'яніння: у крові виявили два проміле алкоголю. Експерти оцінили стан його сп'яніння як середній. Для порівняння, це в десять разів перевищує норму для людей, які керують транспортом.

Поліція розпочала кримінальне провадження, але ніяких порушень у діях машиніста не виявила. Тож справу закрили. Згодом дружина загиблого подала цивільний позов з вимогою відшкодувати 800 тис. грн моральної шкоди для себе та сина, якому на момент трагедії було два роки.

У червні цього року суд частково задовольнив позов, оскільки було встановлено, що смерть чоловіка настала через наїзд потяга, відповідно, платити моральну компенсацію повинен роботодавець машиніста. Щоправда, суд суттєво скоротив суму виплат лише до 200 тис. грн, бо чоловік сам порушив правила поведінки на залізничному транспорті.

На це рішення «Укрзалізниця» подала апеляцію. «Суд першої інстанції ... не врахував конкретних обставин даної справи, відсутності в діях відповідача ознак протиправності та відсутності її вини у нещасному випадку, зважаючи на те, що в діях машиніста вантажного поїзда не було встановлено протиправності поведінки. Потерпілий у вечірній час доби перебував на залізничній колії у стані алкогольного сп'яніння, чим грубо порушив правила безпеки громадян на залізничному транспорті», – так мотивували свою апеляційну скаргу представники залізниці.

Втім, суддя Тетяна Парандюк дійшла до висновку, що рішення суду першої інстанції було правильним. Відтак апеляцію відхилили. Наразі рішення про виплату родині загиблого 200 тис. грн набрало законної сили.