Мешканка Тернопільщини відсудила у комунальників 43 тис. грн за травму ноги після падіння на слизькому мосту. В січні 2021 року жінка послизнулась на слизькій непосипаній поверхні мосту, впала і зламала ногу. На лікування вона витратила понад 18 тис. грн. У суді вона довела, що інцидент стався через бездіяльність балансоутримувачів цієї ділянки дороги: управління капітального будівництва Тернопільської ОДА та підрядника «Техно-Буд-Центр», які повинні були поремонтувати аварійну ділянку.

Як йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду, інцидент стався в обід 2 січня 2021 року. Марія Д. пішки поверталася з дачі через село Острів Тернопільського району. На пішохідній частині мосту через річку Серет вона послизнулась і упала. На місце виїхали медики швидкої, у жінки діагностували закритий перелом кістки гомілково-стопного суглобу.

За її словами, послизнулась вона на тій частині мосту, де розійшлись плити і утворилось невелике провалля. Крім того, в той день була ожеледиця, а тротуар ніхто не посипав. Жінці зробили операцію, на стаціонарі лікарні вона була майже два тижні. Всього на лікування вона витратила 18 тис. грн.

Відповідачів у цій справі було двоє: управління капітального будівництва Тернопільської ОДА та ТОВ «Техно-Буд-Центр», які повинні були контролювати стан мосту. З 2018 року дорога перебуває на балансі управління капбудівництва. Наприкінці 2019 року управління уклало угоду з підприємством «Техно-Буд-Центр», згідно з якою підрядник повинен виконувати роботи з експтуатаційного утримання цієї дороги.

Суддя Любомира Сливка постановила виплатити постраждалій жінці 18 тис. грн матеріальних збитків та ще 25 тис. грн моральної компенсації. Цю суму стягнуть солідарно і з управління капітального будівництва, і з підрядника. Також відповідачі повинні заплатити по 2,2 тис. грн судового збору.

Наразі рішення не набрало законної сили, його можна оскаржити в суді протягом 30 днів. Але згідно з інформацією на сайті судової влади, поки що апеляцію не подавали.