Вчинок Романа Савича зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена біля входу в департамент

Двоє луцьких муніципалів відсудили у мешканця Луцька Романа Савича по 25 тис. грн моральної компенсації за напад зі сльозоточивим балончиком. Чоловік два роки тому розпилив сльозоточивий газ на муніципалів, які забрали його бідони з молоком. В травні 2021 року суд визнав його винним у заподіянні легкого тілесного ушкодження та призначив три роки обмеження волі, після чого муніципали подали цивільний позов про відшкодування моральної компенсації.

Конфлікт між продавцем та муніципалами стався зранку 28 серпня 2020 року. Тоді лучанин Роман Савич розпилив сльозоточивий балончик Шип-1б на двох муніципалів. Це сталось на вулиці Богдана Хмельницького, біля офісу муніципальної варти. В результаті двоє потерпілих отримали легкі тілесні ушкодження у вигляді хімічного опіку очей.

У суді чоловік пояснював, що в той день двоє муніципалів вилучили у нього дві бочки з молоком, поки він набирав воду. Чоловік переслідував їх, аби повернути своє майно.

Луцький міськрайонний суд визнав його винним у заподіянні легкого тілесного ушкодження службовій особі та призначив три роки обмеження волі. Згодом цей вирок залишив без змін Волинський апеляційний суд. Роман Савич подавав касаційну скаргу, але суд йому відмовив.

Як йдеться у постанові Волинського апеляційного суду від 29 серпня, постраждалі працівники департаменту муніципальної варти звернулись до суду в грудні 2021 року. У позові вони вимагали стягнути з Романа Савича по 25 тис. грн моральної компенсації та по 10 тис. грн витрат на професійну правничу допомогу. В травні суд першої інстанції задовольнив цей позов.

Адвокат чоловіка подав апеляцію, в якій зазначив, що розмір цієї моральної шкоди не є співмірним з реальною заподіяною шкодою. Але суд з цим аргументом не погодився.

«Доводи апеляційної скарги про не співмірність зазначених сум завданій шкоді нічим не обґрунтовані і є власним баченням ситуації. Вина відповідача встановлена вироком суду, а тілесні ушкодження у вигляді хімічного опіку кон'юнктиви обох очей, які були завдані неправомірними діями [Романа Савича] позивачам, свідчать про фізичні страждання обох, що безперечно призвело і до моральних страждань потерпілих», – йдеться у рішенні.

Тож суд залишив апеляційну скаргу без задоволення.

Зазначимо, що Роман Савич фігурує не лише у цій справі. В лютому цього року суд призначив йому вісім з половиною років ув'язнення за смертельну ДТП, в якій загинув відомий священик Олег Ведмеденко. Романа Савича визнали винним не лише у вчиненні аварії, а й у залишенні потерпілого чоловіка без необхідної допомоги.