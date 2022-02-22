У аварії постраждав єпископ Олег Ведмеденко, він помер у медзакладі наступного дня після ДТП

Луцький суд призначив 8,5 років тюрми Роману Савичу, який в листопаді 2021 року збив священика у Луцьку. Внаслідок отриманих травм священнослужитель Олег Ведмеденко помер у лікарні. Поліція встановила, що водій перебував у стані сп'яніння, крім того, він не надав потерпілому першої медичної допомоги, що слідство кваліфікувало за статтею про залишення людини у небезпеці.

Як повідомила прес-служба прокуратури області в вівторок, 22 лютого, Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у порушенні одразу двох статей ККУ: ч.3 ст. 286-1 ККУ (керування у стані сп'яніння, що спричинило смерть) і ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці). «За підтримання обвинувачення прокурорами Луцький міськрайонний суд визнав 23-річного жителя Луцька винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого, та у залишенні ним у небезпеці потерпілого», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак Роман Савич проведе в тюрмі 8,5 роки. Крім того, його позбавили права протягом дев'яти років керувати транспортом.

Нагадаємо, аварія сталась ввечері у неділю, 14 листопада, на проспекті Василя Мойсея у Луцьку. 23-річний лучанин, керуючи автомобілем Mazda 6, виїхав на тротуар і збив 60-річного пішохода. У аварії загинув засновник біблійної школи духовного вдосконалення Олег Ведмеденко. Він отримав важкі травми, зокрема, на місці ДТП йому ампутувало частину ноги. Єпископ помер у луцькій міській лікарні зранку наступного дня.

За кермом авто був 23-річний Роман Савич, якого нещодавно судили за напад на муніципалів. Зокрема, минулоріч у серпні чоловік використав сльозогінний балончик проти двох працівників мунійципальної варти, за що суд призначив йому три роки обмеження волі. Виявилось, що у момент аварії він був п'яний. У медзакладі чоловік пройшов алкотест, він показав 1,21 проміле алкоголю, що в шість разів перевищує норму.