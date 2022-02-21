У момент аварії 56-річний водій перебував у стані алкогольного сп'яніння

Ратнівський райсуд призначив 5,5 років ув'язнення 56-річному водієві, який на смерть збив 85-річну жінку. Смертельна аварія сталась неподалік села Датинь Ковельського району. Як встановило слідство, у момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про вирок Ратнівського райсуду прес-служба прокуратури області повідомила у понеділок, 21 лютого. Аварія сталась ввечері 12 жовтня неподалік села Датинь Ковельського району. Нетверезий 56-річний чоловік, який їхав за кермом Volkswagen Transporter, збив 85-річну пішохідку, від отриманих травм вона померла на місці.

Виявилось, що у момент аварії чоловік перебував у стані сп'яніння, тож справу кваліфікували за ч.3 ст.286-1 ККУ (керування у стані сп'яніння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортом на такий же термін.

Ратнівський райсуд визнав чоловіка винним та призначив йому 5,5 років ув'язнення. Крім того, його на п'ять років позбавили права керувати транспортними засобами.