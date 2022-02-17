21-річному водієві за вчинення ДТП загрожує 850 грн штрафу

У Луцьку 21-річний водій Lexus в'їхав у припарковані автомобілі. Внаслідок ДТП механічних ушкоджень зазнали автомобілі Toyota та Volkwsagen. На водія склали адмінпротокол, йому загрожує 850 грн штрафу.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі патрульної поліції області, аварія сталась ввечері в середу, 17 лютого, на вулиці Грабовського у Луцьку. 21-річний водій Lexus наїхав на автомобілі, припарковані неподалік продуктового магазину. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, втім, механічних ушкоджень зазнали Toyota, Volkswagen і сам Lexus.

На момент ДТП водій не перебував у стані сп'яніння. На чоловіка склали адмінпротокол за ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортним засобів). Санкція статті передбачає штраф 850 грн.