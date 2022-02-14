За статтею про п'яне водіння водієві загрожує 17 тис. грн штрафу

У Ковелі п'яний водій BMW 520 з'їхав у кювет. Аварія сталась ввечері на вулиці Варшавській. Поліцейські при зустрічному роз'їзді помітили, що автомобіль BMW 520 вдається до небезпечних маневрів. Зрештою, водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Чоловік, в якого правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп'яніння, відмовився проходити тест. На нього склали адмінпротоколи за двома статтями КУпАП.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції області, аварія сталась близько 19:00 у неділю, 13 лютого. Поліцейські, які патрулювали вулицею Варшавською у Ковелі при зустрічному роз’їзді помітили, що автомобіль BMW 520 рухався узбіччям та хаотично і небезпечно маневрував.

«У той час, коли патрульні на службовому автомобілі розвернулися, то помітили, що вказаний транспорт з’їхав у кювет. Охоронці порядку оперативно дістали водія із автомобіля. На щастя, чоловік не отримав ушкоджень і від медичної допомоги відмовився», – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з 37-річним водієм поліцейські помітили в нього ознаки сп'яніння. Однак, пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці події або в медзакладі чоловік відмовився в присутності двох свідків.

Відтак на водія склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння) та ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспорту). Зазначимо, що санкція статті 130 передбачає 17 тис. грн штрафу.