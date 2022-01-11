На чоловіка склали два адмінпротоколи за статтями про п'яне водіння та пошкодження майна внаслідок ДТП

У Ковелі 28-річний водій Mercedes в'їхав у заправку та розтрощив скляну стіну будівлі. Інцидент стався ввечері у понеділок, 10 січня. Поліція встановила, що в момент ДТП водій був нетверезий. На чоловіка склали два адмінпротоколи, зокрема, за статтею про п'яне водіння, згідно з нею йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Про аварію, яка сталась на заправці «Окко» у Ковелі, виданню «Ковель media» стало відомо з власних джерел. Зазначалось, що легковий автомобіль Mercedes в'їхав у приміщення заправки та розтрощив прозору скляну стіну будівлі. Це сталось близько 22:00 у понеділок, 10 січня, на перехресті вулиць Варшавської та Володимирської у Ковелі.

У прес-службі патрульної поліції інформацію про ДТП підтвердили. Відомо, що в водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд у лікарні, де факт сп'яніння підтверджено висновком лікаря. Також про чоловіка відомо, що він 1993 року народження.

На водія склали адмінпротоколи за двома статтями КУпАП: ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна) та ст. 130 (керування автомобілем у стані сп'яніння). Стаття про п'яне водіння передбачає 17 тис. грн штрафу.