Внаслідок наїзду автомобіля ВАЗ-11830 пішохід загинув на місці ДТП

У селі Холоневичі на Волині 21-річний п'яний водій ВАЗ-11830 на смерть наїхав на пішохода. Від отриманих травм 20-річний пішохід помер на місці. Поліцейські з'ясували, що в момент аварії водій автомобіля був нетверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження, у разі доведення вини винуватцеві ДТП загрожує від 5 до 10 років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у неділю, 9 січня, близько 01:00 в селі Холоневичі Луцького району. 21-річний місцевий житель, який був за кермом автомобіля ВАЗ-11830, наїхав на пішохода, який перебував на проїжджій частині.

Внаслідок наїзду пішохід загинув на місці ДТП. Правоохоронці встановили його особу, це 20-річний житель села Холоневичі.

Також виявилось, що у момент аварії водій ВАЗ був у стані сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР особою, яка керує транспортом в стані сп'яніння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає ув'язнення на термін від 5 до 10 років з позбавленням керувати транспортними засобами на такий же термін.