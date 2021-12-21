У разі доведення вини чоловікові загрожує від п'яти до десяти років тюрми

У селі Олеськ Ковельського району 49-річний водій Fiat Scudo на смерть збив 60-річну жінку. Від травм потерпіла загинула на місці ДТП. Попередньо поліцейські встановили, що водій перебував у стані сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження, у разі доведення вини водієві загрожує від п'яти до десяти років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у понеділок, 20 грудня, близько 17:30. На вулиці Лесі Українки, в селі Олеськ Ковельського району Fiat Scudo збив 60-річну пішохідку. Він отриманих травм жінка загинула на місці.

Особу водія встановили, ним виявився 49-річний житель села Олеськ. За попередньою інформацією, в момент ДТП він був п'яний. У чоловіка також відібрали зразки для проведення експертизи на стан сп'яніння. Автомобіль правоохоронці вилучили.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортом на аналогічний термін.