Винуватцеві ДТП загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі

На Волині у селищі Турійськ зіткнулись мікроавтобус Volkswagen Transporter та мотоцикл КТМ. В результаті аварії загинув 19-річний мотоцикліст, його 24-річного товариша з травмами госпіталізували у лікарню. Хто саме з них був за кермом мотоцикла та чи були п'яні юнаки, наразі встановлює поліція. Слідчі відкрили кримінальне провадження, санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у селищі Турійськ Ковельського району в неділю, 19 грудня, близько 15:00. Зіткнулись мотоцикл КТМ та Volkswagen Transporter, за кермом якого був 32-річний житель Нововолинська.

У момент аварії на мотоциклі перебували двох людей, один з них загинув на місці. Його особу встановили, це 19-річний житель села Соловичі. Іншого пасажира доправили до лікарні з травмами. Потерпілому 24 роки, він проживає у селищі Турійськ. Хто саме був за кермом мотоцикла, встановлюють поліцейські, уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції області.

У потерпілого 24-річного чоловіка аналіз крові на стан сп'яніння взяли вже у лікарні, його результатів поки не повідомляють. Щодо того, чи був загиблий 19-річний юнак у стані сп'яніння в момент аварії, встановлять судмедексперти. Також інспекторка сектору комунікації Марина Балдич зазначила, що 32-річний водій автомобіля був тверезим.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.