Хлопець переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу на вулиці Вокзальній

У селищі Маневичі на Волині 39-річний водій Ford Fiesta наїхав на 11-річного хлопця. Школяр переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок аварії він отримав забійно-рвану рану голови, його госпіталізували у хірургічне відділення Маневицької лікарні. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у четвер, 16 грудня, близько 19:00. На вулиці Вокзальній в селищі Маневичі 11-річний хлопець переходив дорогу по нерегульованому та неосвітленому пішохідному переходу, коли на нього наїхав автомобіль Ford Fiesta. Особу водія встановили, це 39-річний житель селища Маневичі.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, у водія взяли проби на стан сп'яніння.

Внаслідок наїзду пішохід отримав травми. Як розповів у коментарі ZAXID.NET завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік, хлопця госпіталізували у хірургічне відділення Маневицької центральної районної лікарні з забійно-рваною раною волосяної частини голови.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами). Мінімально вона передбачає штраф до 8500 грн.