Попередньою причиною аварії у поліції називають ожеледицю

У Володимир-Волинському районі сталась масштабна ДТП, у якій зіткнулись п'ять автомобілів. 55-річний водій ВАЗ-2108 загинув, пасажирка цього ж авто отримала струс мозку та перелом щелепи, її госпіталізували у обласну клінічну лікарню. Попередньою причиною аварії у поліції називають ожеледицю. Наразі всі обставини ДТП встановлюють слідчі, вони відкрили кримінальне провадження.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась ввечері у неділю, 5 грудня, на дорозі між селами Маньків та Затурці Володимир-Волинського району. Там зіткнулись одразу п'ять автомобілів: Renault Duster, Peugeot Expert, Volkswagen Golf, ВАЗ-2108 та Renault Espace.

Вірогідною причиною аварії у поліції називають ожеледицю. Відомо, що внаслідок ДТП загинув 55-річний житель Луцька, який був за кермом автомобіля ВАЗ-2108. Також травми отримала пасажирка цього ж авто.

Як уточнив у коментарі ZAXID.NET завідувач центральної оперативної диспетчерської екстреної медичної допомоги Станіслав Ліннік, у потерпілої діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та закритий перелом нижньої щелепи, її доправили у обласну клінічну лікарню.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті). Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років.