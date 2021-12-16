Внаслідок аварії рух цією ділянкою дороги укладнений

Неподалік села Несвіч Луцького району сталась аварія, в якій зіткнулись легковик, вантажівка з цистерною та автомобіль ГАЗ. В результаті аварії постраждали троє людей, один з них госпіталізували в Луцьку районну лікарню з забоєм хребта і переломом гомілки. Наразі поліція аварію не коментує, всі деталі на місці ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група.

Про аварію на трасі Луцьк–Горохів повідомили «Волинські новини» в четвер, 16 грудня. Як розповіли журналістам очевидці, зіткнувся легковик, автомобіль ГАЗ та вантажівка з цистерною. Від удару легковик відкинуло у відбійник, автомобіль отримав суттєві пошкодження.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік, виклик про аварію до швидкої надійшов о 10:17. Медиків повідомили, що на трасі Луцьк–Горохів, біля повороту на село Несвіч, сталась аварія за участі вантажівки та легковика.

В результаті аварії було троє потерпілих, двоє з них відмовились від госпіталізації у зв'язку з незначними травмами. Втім, одного чоловіка госпіталізували до Луцької центральної районної лікарні з забоєм поперекового відділу хребта і переломом гомілки.

У прес-службі поліції ДТП поки не коментують. Зазначають лише, що на місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі деталі.

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