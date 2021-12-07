На водія склали адмінматеріали за трьома статтями КУПаП

На трасі у селі Хворостів за 30 км від Ковеля водій вантажівки КрАЗ не впорався з керуванням з'їхав у кювет. Виявилося, що чоловік керував автомобілем із 16-кратним перевищенням норми алкоголю в крові. При цьому 54-річний чоловік не мав ані посвідчення водія, ані полісу страхування. Патрульні склали на водія вантажівки адмінпротоколи за трьома статтями КУпАП, зокрема і через п'яне водіння, що загрожує штрафом у 17 тис. грн.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, аварія з КрАЗом сталась близько 20:00 у понеділок, 6 грудня. Патрульні отримали повідомлення, що на автошляху біля села Хворостів сталось ДТП. «Прибувши на місце події, поліцейські виявили, що автомобіль КрАЗ-6510, під керуванням 54-річного водія, який не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив з'їзд в кювет», – йдеться у повідомленні. Травм у водія і пасажира автомобіля не було, від медичної допомоги вони відмовились.

Під час перевірки документів з'ясувалось, що водій не мав з собою посвідчення водія, реєстраційного документа на транспортний засіб та полісу страхування. Також під час спілкування патрульні помітили в нього ознаки сп'яніння. Водій погодився пройти тест на драгері, він показав 3,16 проміле, що майже в 16 разів перевищує норму.

На водія склали адмінпротоколи за декількома статтями КУпАП: йдеться про ст. 130 (керування у стані сп'яніння), ст.124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів). Зазначимо, що санкція статті 130 про п'яне водіння передбачає 17 тис. грн штрафу.