За п'яне водіння 34-річному чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу

Біля Луцька патрульні зупинили 34-річного п'яного водія, в якого виявили перевищення норми алкоголю щонайменше у 25 разів. Чоловік пройшов тест на драгері і прилад, який може показати максимально 5 проміле, просто «зашкалив». Це означає, що кількість алкоголю в організмі водія перевищувала 5 проміле. На водія склали адмінпротоколи за декількома статтями КУпАП, за п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, п'яного водія виявили у неділю, 28 листопада, на вулиці Дружби у селі Рованці. Поліцейські помітили, що автомобіль Mercedes-Benz 240 D рухався з непрацюючими стоп-сигналами і однією фарою.

«Під час перевірки документів з’ясували, що 34-річний чоловік не отримував посвідчення водія відповідної категорії та не мав чинний страховий поліс. Окрім цього поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на визначення стану сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою спеціального технічного засобу, який після проведення тесту показав в небо», – йдеться у повідомленні поліції.

Як пояснила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції області Валентина Мельник, максимально драгер може показати 5 проміле. Тож коли прилад «показує в небо», це означає, що стан сп'яніння перевищує цю цифру.

Зазначимо, що ступінь сп'яніння у 5 проміле вважається фактично смертельною дозою, алкогольне отруєння настає після 3 проміле.

На чоловіка склали адмінпротоколи за декількома статтями КупАП: ч.1 ст. 130 (керування у стані сп'яніння), ч.2 ст.126 (керування особою, яка не має права на керування таким транспортним засобом), ч.1 ст. 126 (керування особою, яка не має полісу страхування) та ст. 125 (інші порушення ПДР). Зазначимо, що покарання за статтею про п'яне водіння передбачає 17 тис. грн штрафу.