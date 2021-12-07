Ковельський суд оштрафував водія фури, який збив лося. Відомо, що в результаті аварії тварина залишилась жива, вона втекла з місця ДТП. Чоловік також не отримав жодних травм, постраждала лише вантажівка, на якій він їхав. Попри це, на водія склали адмінпротокол. Чоловік просив суд обмежитись усним зауваженням, втім, йому таки призначили 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 25 листопада, аварія сталась 7 листопада цього року неподалік села Волошки Ковельського району. Водій вантажівки Mercedes-Benz Actros 1851 LS з напівпричепом не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з лосем. Зазначається, що автомобіль зазнав механічних ушкоджень, а водій обійшовся без травм. Незважаючи на зіткнення, тварина залишилась живою і втекла з місця ДТП.

На судове засідання водій не прийшов, втім, передав до суду заяву, в якій визнав свою провину. У ній він попросив врахувати його сімейний стан та звільнити від адміністративної відповідальності, обмежившись лише усним зауваженням.

Суддя Петро Бойчук визнав чоловіка винним у порушенні ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та призначив йому 850 грн штрафу. Також чоловік повинен заплатити 454 грн судового збору.