Троє неповнолітніх, які перебували в автомобілі, намагалися втекти після аварії

Неповнолітній водій під час втечі від поліцейських збив п’ятьох людей на пішохідному переході у Луцьку. Серед постраждалих – п’ятирічна дитина.

Аварія трапилася 12 грудня близько 15:00, пишуть «Волинські новини». Зі слів першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, патрульні помітили автомобіль Renault Megane, коли той порушив правила дорожнього руху – перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. На вимогу зупинитися водій не відреагував, а почав тікати.

Тікаючи від патрульних, автомобіль наїхав на п’ятьох людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на проспекті Соборності. Після цього автівка збила дорожній знак та врізалася у електроопору та дерево.

В резульаті наїзду постраждали п’ятеро людей, серед них жінка та п’ятирічна дитина. «Суспільне» уточнює, що після медичного огляду трьох осіб відпустили додому на амбулаторне лікування. Водночас 39-річну жінку із переломами кісток черепа та гомілок доправили до обласної клінічної лікарні – вона перебуває у реанімації без свідомості. Хлопчика натомість оглядають у травмпункті обласної дитячої лікарні.

Відомо, що за автомобілем керував неповнолітній. Загалом всередині авто перебували троє осіб – усім по 15-16 років, каже Білошицький. Після зіткнення вони намагалися втекти, однак хлопця, який був за кермом, одразу затримали на місці. Інших двох пасажирів повернули на місце події спецпризначенці.

Саму втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику, а відео публікувати у соцмережах.

Про порушення справи поліція наразі не повідомила.