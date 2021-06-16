За минулу добу на дорогах Львівщини сталися дві ДТП за участі неповнолітніх водіїв

У вівторок, 15 червня, на дорогах Львівщини сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участі двоколісних транспортних засобів, якими керували неповнолітні. Одна аварія сталася у Бориславі, інша – у с. Надиби Самбірського району. Внаслідок ДТП травми отримали водій та пасажир мотоцикла та скутерист. Усі постраждалі – неповнолітні.

Як повідомили у поліції, близько 20:00 у м. Борислав Дрогобицького району зіткнулись автомобіль Renault та мотоцикл Lifan, яким керував 14-річний мешканець одного з сіл району. Внаслідок зіткнення мотоцикліст та його 16-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували. Автомобілем керував 30-річний місцевий мешканець.

Друга ДТП сталась близько 20:30 в одному з сіл Самбірського району.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, у с. Надиби Самбірського району, мешканець с. Ралівка Самбірського району 1981 року народження, керуючи автомобілем Mazda 626, зіткнувся зі скутером Storm, яким керував неповнолітній мешканець с. Воютичі 2005 року народження. За інформацією поліції, внаслідок ДТП водій скутера отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню.

В обох випадках поліція відкрила кримінальні провадження та встановлює обставини подій.

Нагадаємо, що минулого тижня у Городку внаслідок ДТП загинув 13-річний скутерист.