За даними патрульної поліції, через поганий стан доріг у 2020 – 2021 роках у дорожньо-транспортних пригодах постраждала 401 людина, а 70 загинуло. У Львівській області, яка традиційно тримає першість у ДТП такого типу, загинуло 27 людей, ще 207 отримали травми, повідомляє портал Оpendatabot.

Із 2009 до 2021 року українці 92 рази подавали в суд на Державне агентство автомобільних доріг і 65 разів перемогли, тобто домоглися справедливості у 70% випадків. За останні півтора року водії відсудили в агентства 774 071 грн за 9 позовами.

Позов за найбільшою сумою, був виграний в минулому році (332 035 грн). Позивачем виступив водій Mercedes, який через яму розміром майже метр на два і глибиною 12 см, вилетів з дороги в лісосмугу і отримав серйозну травму плеча. Відповідачем – ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (дочірнє підприємство «Житомирського облавтодору»). Суд у цій справі тривав більше чотирьох років і завершився перемогою водія.

Що робити, якщо потрапили в ДТП через погану дорогу?

Якщо ви хочете подати позов про відшкодування збитків від ДТП, що скоїлось внаслiдок поганого стану дороги, адвокат радить слідувати наступному алгоритму: