На водійку склали адмінпротокол, який передбачає 850 грн штрафу або позбавлення права керувати транспортними засобами до року

У Луцьку 31-річна водійка Audi A4 в'їхала у двері торгово-розважального центру «Порт City». Як пояснили патрульні, жінка не впоралась із керуванням під час виїзду з підземного паркінгу. Відомо, що вона була тверезою. На водійку склали адмінпротокол, їй загрожує або 850 грн штрафу, або позбавлення права керувати транспортними засобами від шести місяців до року.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Волині, виклик про аварію поліція отримала близько 19:00 у неділю, 7 листопада.

«Патрульні встановили, що водійка, керуючи транспортним засобом Audi A4 при виїзді з підземного паркінгу не впоралась з керуванням, внаслідок чого здійснила наїзд на вхідні двері в приміщення торгового центру», – розповів речник патрульної поліції Богдан Павлович.

Відомо, що ознак алкогольного сп'яніння 31-річна водійка не мала. На неї склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду). Санкція статті передбачає штраф 850 грн або позбавлення права керувати транспортними засобами від шести місяців до року.