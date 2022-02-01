Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, втім, двері та автомобіль зазнали пошкоджень

Луцька адвокатка Алла Левчук-Микитюк, яка в листопаді 2021 року в'їхала у двері ТРЦ «Порт City», отримала 850 грн штрафу. За інформацією патрульних, жінка виїжджала із підземного паркінгу і не впоралась із керуванням. Луцький міськрайонний суд визнав її винною та призначив штраф.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду від 28 січня, інцидент стався 7 листопада, близько 18:40 на вулиці Сухомлинського у Луцьку. Водійка автомобіля Audi А4 не впоралась із керуванням та в'їхала у двері приміщення ТРЦ «Порт City». Внаслідок аварії автомобіль отримав механічні ушкодження, також були пошкоджені двері торгово-розважального центру.

На судове засідання обвинувачена Алла Левчук-Микитюк не з'явилась, хоча про нього була повідомлена. Також від жінки не надходило будь-яких клопотань.

Суддя Роман Кихтюк дійшов до висновку, що винуватість жінки підтверджується адмінпротоколом, схемою місця ДТП та письмовими поясненнями. Відтак водійку визнали винною у порушенні ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження) та призначили їй 850 грн штрафу. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів.

Судячи з інформації із відкритих джерел, Алла Левчук-Микитюк є адвокаткою. До цього вона працювала у правоохоронних органах, зокрема, на посаді слідчої. Звідти вона звільнилась у 2019 році.

Зазначимо, що патрульна поліція склала на неї адмінматеріали за трьома статтями КУпАП. Окрім статті 124, за якою вже є постанова суду, були також постанови за ч.1 ст. 126 КупАП (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі документів) та ч.6 ст.121 КУпАП (керування транспортним засобом з номерним знаком, що не належить цьому засобу). Як пояснила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції області Валентина Мельник, за цими статтями жінка сплачує штраф, суд їх не розглядає.