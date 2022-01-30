Водії автомобілів не постраждали, в одного з них виявили ознаки сп'яніння

Вночі у Нововолинську зіткнулись два мінівени, внаслідок чого постраждали 11 людей. Шістьом з них надали медичну допомогу на місці, а решту п'ятьох доправили до медзакладів. Відомо, що всі потерпілі – пасажири, водії ж травм не зазнали.

Як повідомляє БУГ, аварія сталась вночі у неділю, 30 січня, на вулиці Луцькій у Нововолинську. Неподалік заправки «Марс» зіткнулись Fiat та Peugeot, внаслідок чогось один з мінівенів з'їхав у кювет. Обидва автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

У аварії постраждали 11 людей, повідомили у Нововолинській міській лікарні. «Шістьом потерпілим надали допомогу без госпіталізації, п'ятьох пацієнтів госпіталізували. Одного – у травматологічне відділення із переломом, двох – у хірургічне з черепно-мозковими травмами, забоями та рваними ранами, одного – в неврологічне відділення з черепно-мозковою травмою. Ще одного потерпілого госпіталізували в обласну лікарню», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що водії мінівенів не постраждали. Також під час освідування в одного з кермувальників виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

У прес-службі поліції Волині підтвердили, що така ДТП справді сталась на території області, втім, деталей поки не повідомляють.