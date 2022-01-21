Внаслідок зіткнення троє жінок отримали травми, втім, після огляду в лікарні їх відпустили додому

У селі Туличів Ковельського району зіткнулись ВАЗ та Audi A6, внаслідок чого постраждали троє людей. Поліція встановила, що на зустрічну смугу виїхав 22-річний водій ВАЗ, який не впорався з керуванням. Внаслідок лобового зіткнення травми отримали водійка і пасажирка Audi, а також 70-річна пасажирка ВАЗ. Після огляду в лікарні потерпілих відпустили додому.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась ввечері у четвер, 20 січня, в селі Туличів Ковельського району. 22-річний житель Луцького району, який був за кермом ВАЗ, імовірно, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого сталось лобове зіткнення з автомобілем Audi А6.

Внаслідок аварії 33-річна водійка Audi та її 53-річна пасажирка отримали травми. Також постраждала 70-річна пасажирка ВАЗу. Усіх потерпілих доправили до лікарні, втім, після огляду лікарів, їх відпустили додому.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами, що спричинило травми). Мінімально санкція статті передбачає до 8,5 тис. грн штрафу.