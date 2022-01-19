Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років

Зранку в селі Сирники під Луцьком 58-річний водій ГАЗ наїхав на пішохідку. Внаслідок аварії потерпіла 84-річна мешканка Луцького району загинула на місці ДТП. Слідчі розпочали кримінальне провадження, санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась зранку в середу, 19 січня, на автодорозі в селі Сирники біля Луцька. 58-річний лучанин, який був за кермом ГАЗ, наїхав на пішохідку. Внаслідок наїзду жінка загинула на місці. Особу загиблої встановили, нею виявилась 84-річна жителька Луцького району.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, водій був тверезий.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, особою, яка керує транспортними засобами, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.