Дівчину госпіталізували в обласну дитячу лікарню зі струсом мозку та гематомою потилиці

У Луцьку внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждала 16-річна дівчина. Аварія сталась ввечері біля перехрестя проспекту Відродження та вулиці Софії Ковалевської, там зіткнулись Volkswagen Passat та Acura. Внаслідок удару Volkswagen відкинуло на тротуар, де перебувала пішохідка. Дівчину госпіталізували в обласну дитячу лікарню з закритою черепно-мозковою травмою та гематомою потилиці, відомо, що вона перебувала у свідомості. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, аварія сталась ввечері у середу, 12 січня, на перехресті проспекту Відродження та вулиці Софії Ковалевської. На перехресті зіткнулись автомобілі Volkswagen Passat, за кермом якого був житель 47-річний Рівненщини, та автомобіль Acura під керуванням 64-річного жителя Луцька.

Внаслідок зіткнення Volkswagen виїхав на тротуар, де збив 16-річну дівчину. Як розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік у коментарі ZAXID.NET, дівчину з закритою черепно-мозковою травмою та пішкірною гематомою потилиці доправили до обласної дитячої лікарні. На момент госпіталізації вона перебувала у свідомості, її стан не важкий.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тілесні ушкодження). Мінімально санкція статті передбачає до 8,5 тис. грн штрафу.