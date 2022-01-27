27-річний водій помер під час отримання першої медичної допомоги

Вночі у Луцьку 27-річний водій ВАЗ загинув після зіткнення з електроопорою. Аварія сталась на вулиці Гнідавській. Чоловік не впорався з керуванням на слизькій дорозі та з'їхав у кювет, де й сталось зіткнення. Під час отримання першої медичної допомоги він помер.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у четвер, 27 січня, близько 01:00 на вулиці Гнідавській у Луцьку. «Керуючи автомобілем ВАЗ, 27-річний водій, очевидно, не впорався з керуванням, не врахував дорожнього слизького покриття та з’їхав у кювет, допустивши зіткнення з електроопорою», – йдеться у повідомленні.

На місці працювали медики швидкої та слідчо-оперативна група. Відомо, що водій не був пристебнутий ременем безпеки, відтак, він отримав серйозні травми. Під час надання першої медичної допомоги чоловік помер.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення ПДР особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть).