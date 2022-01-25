Трьох потерпілих з травмами доправили до медзакладів

У селі на Волині внаслідок зіткнення мікроавтобуса Fiat Ducato та Volkswagen Passat загинув 37-річний чоловік. Троє людей отримали травми, їх доправили у медзаклади. За попередньою інформацією, 35-річний водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Fiat Ducato. Наразі обставини ДТП з'ясовує поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у вівторок, 25 січня, близько 11:00 поблизу села Губин Володимир-Волинського району. За попередньою інформацією, 35-річний водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Fiat Ducato, за кермом якого був 49-річний житель Нововолинська.

Внаслідок аварії загинув 37-річний пасажир Volkswagen Passat. Також ще одна пасажирка, 18-річна жителька Володимира, отримала травми, її госпіталізували. Крім того, у лікарню доправили обох водіїв автомобілів, що потрапили в ДТП.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини події.