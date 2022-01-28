На Волині священику призначили 17 тис. грн штрафу за п'яне водіння. 30 вересня в селі Павлівка чоловік проходив тест на стан сп'яніння, який показав 1,8 проміле, що в дев'ять разів перевищує норму. У суді Олександр Кардаш пояснив, що того дня він був на святковому обіді, де вживав алкоголь, але через те, що йому стало зле, він вийшов з ресторану посидіти на вулиці. Чоловік заперечив, що тоді керував автомобілем. Попри це, на основі інших доказів, суддя визнала його винним у п'яному водінні. Священник оскаржуватиме це рішення в апеляційному суді.

Як йдеться у постанові Іваничівського райсуду від 13 січня, 30 вересня 2021 року в селі Павлівка священик Олександр Кардаш начебто керував автомобілем Volkswagen Sharan у стані алкогольного сп'яніння. На місці зупинки чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння, драгер показав 1,80 проміле, що в дев'ять перевищує норму.

У суді чоловік свою провину не визнав. «Пояснив, що дійсно того дня був на службі, після служби пішов на святковий обід, після чого був випивший. Так як йому стало зле, він вийшов з ресторану та сидів на бордюрі біля свого автомобіля. Після чого до нього під'їхали працівники поліції, які звинуватили його в тому, що він керував авто. З оглядом на стан алкогольного сп'яніння він не згідний, свідків, які зазначені в протоколі, не бачив», – пояснив він.

Адвокатка також додала, що в матеріалах справи відсутнє підтвердження, що чоловік керував автомобілем. Крім того, була начебто порушена процедура проходження тесту на стан сп'яніння, оскільки у матеріалах вказано три різні прилади.

У суді також виступав свідок, який викликав на місце поліцію. «Побачив, як підозрілий автомобіль Volkswagen Sharan зеленого кольору на іноземній реєстрації почав його обганяти, підрізати та ставав, водій виходив з машини, коли він його обганяв він сідав та їхав дальше, після чого він відірвався від нього та викликав працівників поліції», – пояснив у суді свідок.

Крім того, в суді представили відео з місця події, на якому священик не заперечував, що був за кермом автомобіля, і казав таку фразу: «Я нікого не зачіпаю, їду собі до мами». Згодом він також запитував у поліцейських, хто його «здав».

Суддя Марта Федечко визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння) та призначила йому 17 тис. грн штрафу. Крім того, Олександра Кардаша на рік позбавили права керувати транспортними засобами.

Також відомо, що священник не погодився з рішенням судді та подав апеляцію.

Судячи з даних на Youcontrol, Олександр Кардаш очолює парафію Української православної церкви в селі Судобичі Рівненської області. У вересні 2014 року в громаді відбувся скандал, пов'язаний з переходом частини вірян до УПЦ КП.