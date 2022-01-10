Вночі у Луцьку патрульні виявили водія з 12-кратним перевищенням норми алкоголю в крові. Патрульні зупинили автомобіль Skoda Octavia через несправності світлових приладів, але під час спілкування з водієм виявилось, що він має ознаки сп'яніння. Тест на драгері показав 2,53 проміле, що в 12 разів перевищує норму. На чоловіка склали адмінпротоколи за двома статтями, зокрема, стаття про п'яне водіння передбачає 17 тис. грн штрафу.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції області, інцидент стався під час нічної зміни у понеділок, 10 січня. На вулиці Гущанській у Луцьку правоохоронці зупинили автомобіль Skoda Octavia через те, що він мав несправності світлових приладів.

«Під час спілкування з керманичем патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. 49-річний кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат – 2,53 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму», – йдеться у повідомленні.

На чоловіка склали адмінпротоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортом у стані сп'яніння) та ч.1 ст. 121 КУпАП (керування транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів). Зазначимо, що санкція статті про п'яне водіння передбачає 17 тис. грн штрафу.