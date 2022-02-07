За статтею про п'яне водіння юнакові загрожує 17 тис. грн штрафу

Вночі у Луцьку патрульні зупинили 19-річного нетверезого водія, який їхав тротуаром по вулиці Львівській. Виявилось, що він не мав права керувати Renault Megan, оскільки не мав посвідчення водія відповідної категорії. Також огляд на стан сп'яніння показав 0,59 проміле, що майже втричі перевищує норму. На водія склали три адмінпротоколи, один з них за статтею про п'яне водіння передбачає 17 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, п'яного водія виявили під час нічної зміни у понеділок, 7 лютого, на вулиці Львівській у Луцьку. Автомобіль Renault Megan їхав тротуаром, через що його зупинили патрульні поліцейські.

«Під час спілкування з 19-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події показав, що кермувальник дійсно перебуває у стані сп’яніння. Також під час перевірки документів, поліцейські встановили, що останній не має права керувати таким транспортним засобом, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії», – йдеться у повідомленні поліції.

Як зазначила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції області Валентина Мельник, огляд на стан сп'яніння показав 0,59 проміле, що майже втричі перевищує норму.

На водія склали адмінпротоколи за декількома статтями КУпАП: ч.1 ст. 130 (керування у стані сп'яніння), ч.2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та ч.1 ст. 122 (порушення заборони рухатись тротуарами). Зазначимо, що санкція статті 130 передбачає штраф 17 тис. грн.