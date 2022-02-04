Олександр Оникійчук відмовився пройти огляд на стан сп'яніння на місці події, бо не довіряв поліцейським та драгеру

Володимир-Волинський міський суд закрив провадження щодо митника Олександра Оникійчука, якого підозрювали у п'яному водінні. Інцидент стався ввечері 4 листопада в місті Устилуг, відомо, що в цей день митник перебував на чергуванні. За вечерею він випив склянку пива, а тоді поїхав за продуктами, де його й зупинили поліцейські. Огляд на стан сп'яніння він не пройшов, натомість був готовий пройти освідування у медзакладі, але йому не видали направлення. Суд вирішив, що зібраних доказів винуватості недостатньо, крім того, поліцейські не дотримались процедури.

У постанові Володимир-Волинського міського суду від 19 січня, про яку повідомляє Перший, зазначається, що подія сталась 4 листопада 2021 року в місті Устилуг. Як зазначено у адмінпротоколі поліції, начальник відділу митного оформлення №3 митного поста «Устилуг» Олександр Оникійчук їхав за кермом Land Rover з явними ознаками сп'яніння.

У судовому засіданні сам митник своєї вини не визнав. Він зазначив, що у той день перебував на черговій зміні, а за вечерею випив склянку пива. «Близько 21:30 він поїхав в магазин в Устилуг, щоб купити деяких продуктів харчування. Припаркувавши машину поблизу магазину, побачив що за ним слідом приїхав службовий автомобіль поліції і йому інспектор заявив про допущене ним порушення ПДР, а саме здійснення маневру без ввімкненого покажчика повороту, що не відповідало дійсності», – розповів митник.

Він відмовився пройти тест на стан сп'яніння на місці події, оскільки не довіряв поліцейським та драгеру. Чоловік зазначив, що готовий пройти обстеження у медзакладі, але йому не видали направлення. Відомо, що у той вечір його не відсторонили від несення служби. Здавши зміну, Олександр Оникійчук поїхав у Нововолинську лікарню, щоб пройти обстеження на стан сп'яніння. Воно показало, що чоловік був тверезий.

Суд вирішив, що відеозаписи з місця події є неналежними доказами винуватості, оскільки вони отримані з невідомих джерел та не в установленому порядку. Крім того, суддя зазначив, що поліцейський не дотримався процедури і порядку проведення огляду водія на стан сп’яніння. Зокрема, він не вказав у акті огляду назву та серійний номер «Драгера» та не надав направлення на проходження огляду у лікарні. Також у матеріалах справи відсутні відомості про притягнення Оникійчука до адміністративної відповідальності за порушення ПДР.

Відтак суддя Олександр Лященко закрив провадження через відсутність у діях водія складу адмінправопорушення.