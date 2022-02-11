Чоловік і жінка переходили вулицю Ковельську по пішохідному переходу, коли на них наїхав автомобіль

У Володимирі 21-річний водій Daewoo Lanos збив двох людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок аварії постраждали 40-річний чоловік та 44-річна жінка, їх доправили до Володимир-Волинського ТМО. Відомо, що у чоловіка перелом гомілки, а у жінки – забій тканин обличчя, садно гомілки та гостра реакція на стрес.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась близько 18:40 ввечері у четвер, 10 лютого. На вулиці Ковельській у Володимирі 21-річний водій Daewoo Lanos збив двох пішоходів: 40-річного чоловіка та 44-річну жінку. У момент ДТП вони переходили дорогу по пішохідному переходу. За попередньою інформацією, водій був тверезий.

Завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік у коментарі ZAXID.NET зазначив, що обох потерпілих доправили до Володимир-Волинського ТМО. У чоловіка закритий перелом правої гомілки, а у жінки – забій м'яких тканин обличчя, садно правої гомілки та гостра реакція на стрес.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху водієм, що спричинило травми). Мінімально санкція статті передбачає штраф 8,5 тис. грн.