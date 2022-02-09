Справу спершу кваліфікували за статтею Кримінального кодексу, але наприкінці грудня кримінальне провадження закрили

Маневицький райсуд призначив 850 грн штрафу 26-річному пішоходові, який спричинив аварію в селищі Маневичі. ДТП сталась 20 вересня, чоловік вийшов на проїжджу частину, не переконавшись, що на дорозі немає машин, і потрапив під колеса Audi A6. Внаслідок аварії він отримав травми та був госпіталізований. Спершу слідчі кваліфікували справу за статтею Кримінального кодексу, але наприкінці грудня кримінальне провадження закрили. Натомість справу розглядали за 124 статтею КУпАП.

Як йдеться у постанові Маневицького райсуду від 28 січня, аварія сталась на вулиці Луцькій в селищі Маневичі ввечері 20 вересня 2021 року. 26-річний пішохід, який вийшов на проїжджу частину поза межами переходу, не переконався, що це буде безпечним та потрапив під колеса автомобіля Audi A6.

За інформацією поліції області, внаслідок аварії постраждав лише пішохід, його доправили у Маневицьку райлікарню. За кермом автомобіля перебував 27-річний житель Камінь-Каширського району. Слідчі кваліфікували справу за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Втім, як стало відомо з постанови, 30 грудня 2021 кримінальне провадження закрили.

У судовому засіданні пішохід визнав свою провину. Суддя Олег Невар дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується адмінпротоколом, схемою місця ДТП та результатами експертиз. Відтак його визнали винним у порушенні ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) і призначили 850 грн штрафу.