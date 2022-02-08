48-річному водієві загрожує штраф 850 грн або позбавлення права керувати транспортом до року

У селі Липини під Луцьком відбійник навпіл пробив легковий автомобіль. Аварія сталась зранку 8 лютого, відомо, що внаслідок ДТП ні водій, ні його пасажирка не постраждали. На 48-річного хмельниччанина, який був за кермом, склали два адмінпротоколи, чоловікові загрожує штраф 850 грн.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині повідомили, що аварія сталась близько 10:00 у вівторок, 8 лютого, в селі Липини під Луцьком. За кермом автомобіля Chevrolet Cruze був 48-річний хмельниччанин. Водій наїхав на металевий відбійник, внаслідок чого автомобіль буквально пробило навпіл.

За інформацією правоохоронців, на момент ДТП водій був тверезий.

Внаслідок аварії ні водій, ні його пасажирка не постраждали. На чоловіка склали адмінпротоколи за двома статтями КУпАП: ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортним засобів) та ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг, вулиць). Зазначимо, що стаття 124 передбачає штраф 850 грн або позбавлення права керувати транспортом до року.