Аварія сталась ввечері 27 грудня неподалік села Біличі

У селі неподалік Нововолинська в аварії загинув 24-річний водій BMW 518. Причин ДТП у поліції наразі не уточнюють, відомо лише, що на дорозі біля села Біличі автомобіль злетів із дороги та в'їхав у дерево. В результаті удару автомобіль вигнуло навпіл, а сам водій загинув на місці. Деталі аварії встановлюють слідчі у рамках відкритого кримінального провадження.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась ввечері у понеділок, 27 грудня, на трасі неподалік села Біличі Володимир-Волинського району. Автомобіль BMW 518 злетів з дороги та в'їхав у дерево. Як видно на фотографіях, опублікованих у спільноті «Нововолинськ» у Facebook, від удару авто зігнуло навпіл.

24-річний чоловік, який був за кермом автомобіля, загинув на місці. Відомо, що він проживав у Іваничівській громаді.

На місці ДТП також працювали рятувальники. За інформацією прес-служби ДСНС області, тіло водія із понівеченої автівки довелось деблокувати за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті).