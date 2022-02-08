Санкція статті передбачає ув'язнення від трьох до восьми років

У селищі Маневичі водій вантажівки MAN на смерть придавив 63-річного чоловіка. Аварія сталась зранку 7 лютого на підприємстві, де ремонтують автомобілі. 32-річний водій, рухаючись заднім ходом, не помітив чоловіка та наїхав на нього. Потерпілого доправили до лікарні з важкими травмами, він помер у медзакладі під час надання йому допомоги.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався зранку в понеділок, 7 лютого, близько 09:00. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції уточнили, що нещасний випадок стався в селищі Маневичі на підприємстві, де ремонтують автомобілі.

32-річний водій вантажівки MAN, рухаючись заднім ходом, наїхав на 63-річного чоловіка. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Медики швидкої доправили його до Маневицької лікарні, втім, він помер у медзакладі під час надання йому допомоги.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортом, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.