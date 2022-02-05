Винуватцеві ДТП загрожує 850 грн штрафу або позбавлення водійського посвідчення до року

Вночі неподалік села Козлиничі за 20 км від Ковеля сталась аварія за участі фури та тягача. Зіткнення спричинив 42-річний водій DAF, який через неуважність наїхав на припаркований обабіч дороги тягач Skania. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, втім, обидва транспортні засоби зазнали суттєвих ушкоджень: одній з вантажівок відірвало кабіну. На винуватця ДТП склали адмінпротокол, йому загрожує 850 грн штрафу.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції області, аварія сталась близько 23:00 у п'ятницю, 4 лютого. На автодорозі Київ–Ковель–Ягодин сталась ДТП за участі двох фур. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Валентина Мельник, аварія сталась неподалік села Козлиничі Ковельського району.

«Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що 28-річний водій припаркував тягача Skania з напівпричепом Fruehauf на обочині з правої сторони дороги, оскільки пошкодив колесо тягача. А 42-річний водій DAF з напівпричепом Schmitz не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не врахував бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що в аварії ніхто не постраждав. Втім, обидва транспортні засоби зазнали суттєвих ушкоджень. На винуватця аварії склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Санкція статті передбачає штраф 850 грн або позбавлення права керувати транспортом від півроку до року.