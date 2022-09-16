Мешканка Хмельниччини повинна заплатити 54 тис. грн компенсації за напад свого пса на перехожого. Тварина накинулась на чоловіка зранку, коли він йшов на роботу. Постраждалий впав на асфальт і при цьому отримав два переломи, на лікування йому довелось витратити 34 тис. грн. Цю суму, а також 20 тис. грн моральної компенсації повинна оплатити власниця собаки.

Як йдеться у рішенні Хмельницького міськрайонного суду, інцидент стався зранку у квітні 2021 року. Позивач йшов на роботу, коли через відчинені ворота вибіг чужий пес, накинувся на нього та вкусив за ногу.

Відповідачка заперечила, що її собака нападав на чоловіка. За її словами, того ранку вона побачила позивача неподалік свого будинку, який начебто п'яний лежав на асфальті.

Втім, суд на основі інформації від поліції та свідчень очевидців дійшов до висновку, що інцидент з собакою таки справді був. Відомо також, що внаслідок падіння позивач отримав чимало травм: у нього діагностували перелом кістки стегна зі зміщенням, перелом ліктьової кістки та рвану рану стегна. Згідно з чеками із лікарні, сумарно на лікування він витратив понад 34 тис. грн.

Відомо, що чоловік просив відшкодувати власницю пса цю суму, а також заплатити 100 тис. грн моральної шкоди. Суддя Олег Карплюк задовольнив позов частково. «[Позивач] переніс нервовий стрес, фізичний біль та страждання, яких він зазнав у зв'язку з ушкодженням здоров'я. А тому, на думку суду, розмір даного відшкодування необхідно визначити в розмірі 20 тис. грн», – йдеться у рішенні.

Тож жінка повинна заплатити 34 тис. грн витрат на лікування та 20 тис. грн моральної компенсації. Крім того, за експертизи з неї стягнуть 1,8 тис. грн.

Наразі рішення не набрало законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.