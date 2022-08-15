Вуличним псом Другом опікувались мешканці району Гречани, кажуть зоозахисники

У Хмельницькому 38-річний чоловік застрелив вуличного пса. Як вважають зоозахисники, таким чином чоловік хотів позбутись безпритульного собаки. Поліція розслідує справу за статтею про жорстоке поводження з тваринами, яка передбачає до трьох років тюрми.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції у п'ятницю, 12 серпня. У ньому йшлось, що в одному з мікрорайонів Хмельницького застрелили собаку.

«Люди, які доглядали тварину, розповіли поліцейським, що 38-річний чоловік вистрілив у безпритульну собаку, внаслідок чого тварина загинула», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини. Чому саме чоловік так зробив, поліція не повідомляє.

Як зазначила у Facebook хмельницька зоозахисниця Раїса Мельницька, після поранення пес прожив декілька хвилин. Врятувати його не вдалось.

«Таким чином один із мешканців мікрорайону Дальніх Гречан вирішив питання вуличних собак, які бігали біля його дому. Як виявилося, у них живе сука, яка зараз саме тічкує. Чоловік вирішив, що саме такі діє є вирішенням даної проблеми. Не звернувся до волонтерів, чи у відповідні служби нашого міста, аби якось вирішити дану проблему, людина просто взяла пневмат і вбила тварину», – зазначила жінка.

Пневматична зброя, з якої, імовірно, чоловік застрелив собаку. Фото Раїси Мельницької

У підозрюваного вилучили зброю, її направили на експертизу. Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження чи позбавлення волі.