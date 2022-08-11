Дівчинка кидала собакою об підлогу, била і копала ногами,

Шевченківський райсуд Чернівців закрив справу стосовно відомої грумерки Van Dog Богдани Кочержук, шестирічна донька якої до смерті побила йоркширського тер’єра. Про саме вбивство дитиною собаки 10 серпня повідомили чернівецькі телеграм-канали, опублікувавши відео інциденту. Втім, виявилося, що подія сталася ще навесні, тоді ж після звернення зоозахисників на матір шестирічної дівчинки склали адмінпротокол за неналежне виконання обов'язків. Щоправда, суд закрив справу проти Богдани Кочержук, мотивуючи це завершенням термінів притягнення до адмінвідповідальності

Про випадок із вбивством йоркширського тер’єра стало відомо ввечері у середу, 10 серпня, після публікації відео інциденту в популярному Telegram-каналі «Хороші Чернівці». На відео видно, як дитина, перебуваючи на балконі, силою кидає об підлогу та жорстоко б’є йоркширського тер’єра. Собака перестає рухатись, однак дівчинка продовжує кидати нею об підлогу з висоти свого росту, потім – добиває якимось предметом, копає ногами і кидає з одного кутка в інший. Після публікації відео про інцидент написала відома зоозахисна організація UAnimals, яка також публічно звернулася до правоохоронців з проханням відреагувати на випадок жорстокого поводження з твариною.

«Шестирічна дівчинка з міста Чернівці проникла на терасу чужого будинку та вбила маленького собаку. Дитина двадцять хвилин знущалася з пса, кидала його об підлогу та била ногою по голові. Внаслідок цього тварина загинула. Команда UAnimals звернулася з заявою до поліції стосовно вбивства собаки та підготувала заяву-повідомлення в Службу у справах дітей. Шестирічна дівчинка була без нагляду і за цей безжалісний вчинок відповідальність мають понести батьки», – повідомили зоозахисники.

У прес-службі чернівецької поліції ZAXID.NET повідомили, що ще 23 травня отримали звернення від самої власниці йоркширського тер’єра. «Тоді поліцейські відносно батьків склали протокол про вчинення правопорушення, передбаченого ст. 184 КУпАП, тобто невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Крім того, правоохоронці провели з батьками дівчинка бесіду в рамках статті 150 Сімейного кодексу України та нагадали, що батьки зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовий та моральний розвиток. Справу поліцейські скерували до суду», – зазначила у коментарі ZAXID.NET речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева.

Судячи з судового реєстру, цей протокол розглянули ще наприкінці червня. У постанові Шевченківського райсуду Чернівців й справді вказано, що Богдана Кочержук (відома чернівецька грумерка Van Dog) обвинувачувалась в ухиленні від виконання батьківських обов’язків відносно своєї неповнолітньої доньки, наслідком чого стало вбивство дитиною собаки. Там же зазначено, що сам інцидент відбувся 29 березня. Через це на жінку склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП, за що максимально їй загрожувало до 1700 грн штрафу.

Втім, розглядаючи цей протокол, суддя Шевченківського райсуду Чернівців Вікторія Чебан закрила справу. «Враховуючи те, що строк притягнення до адміністративної відповідальності закінчився, вважаю, що провадження в справі необхідно закрити», – йдеться у постанові суду, датованій 29 червня.

Додамо, що термін притягнення до адмінвідповідальності – два місяці з дати вчинення злочину, який і справді минув на момент надходження справи до суду.