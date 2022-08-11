Шевченківський районний суд Львова визнав винним у порушенні правил утримання собак львівського пенсіонера Олега Мельника, собака якого напав на батька з 4-річним сином. Власника тварини оштрафували на 3400 грн з конфіскацією собаки.

Як вказано у постанові суду, наприкінці травня безпородна собака, яка належить Олегу Мельнику, покусала батька з 4-річним сином на вул. Грабовій, що на Замарстинові у Львові. З постанови суду не зрозуміло, де у момент нападу був власник собаки, але очевидно, що тварина була без намордника. Також у постанові не вказано, які саме тілесні ушкодження отримали потерпілі.

Олег Мельник не прийшов на судове засідання, тому суддя вирішив розглядати матеріали справи без його присутності.

Дослідивши матеріали справи, Руслан Єзерський визнав власника собаки винним у порушенні правил утримання собак та оштрафував на 3400 грн з конфіскацією тварини.

Додамо, що тварину має конфіскувати виконавча служба. Хоча досі після таких рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.